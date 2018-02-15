Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bosna Hersek'te

Bosna Hersek Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) davetlisi olarak başkent Saraybosna'ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Anadolu Ajansı'nın (AA) Bosna Hersek'teki ofisini ziyaret etti.

AA Boşnakça, Hırvatça, Sırpça (BHS) Editör Vekili Zlatan Kapic'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Malkoç, daha sonra ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saraybosna'da düzenlenen Balkan ülkeleri ombudsmanları konferansına katıldığını aktaran Malkoç, toplantıda hem başında bulunduğu kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdiğini, hem de insan hakları açısından Türkiye'nin dünyaya yaptığı hizmetleri anlattığını söyledi.

Suriye ve Irak'ta yaşanan savaşlardan kaçan insanların "emin bir yurt" olarak Türkiye'ye sığındığını anımsatan Malkoç, Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu ve bunların sadece yüzde 7 civarının kamplarda kaldığını aktardı.

Malkoç, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'nin 81 iline dağıldığını belirterek, "Bunlar Türk halkı ile beraber oturuyor, beraber kalkıyorlar. Türk milleti bunlarla ekmeğini, suyunu bölüşüyor ve çalışıyorlar." diye konuştu.

Bu insanların evleri yıkılan, ailelerini kaybeden, ölümden kaçan insanlar olduğunun altını çizen Malkoç, "Türkiye bu anlamda dünyanın haysiyetini kurtarıyor, dünyanın vicdanını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Malkoç, bu insanlara Türkiye'de sağlık, eğitim gibi temel hakların sunulduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Suriyelilere yapmış olduğu harcama 30 milyar doları buldu. Türkiye bunu niçin yapıyor? Bu insanlar mağdur, savaştan, ölümden kaçmış, anneleri babaları ölmüş. İnsanlık adına yapılması gereken bu. Türkiye bu davranışıyla insanlığın onurunu temsil ediyor." dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini anlattı

Konferansta ayrıca Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini de katılımcılara anlattığını söyleyen Malkoç, Türkiye'nin DEAŞ, FETÖ ve PYD/PKK terör örgütleri ile aynı anda mücadele ettiğine işaret etti.

Malkoç, Suriye'deki PYD/PKK terör örgütünün ABD'nin verdiği silahlarla ve bazı AB ülkelerinin verdiği cesaretle Türkiye'ye saldırdığını belirterek, Türkiye'nin de BM kararlarına uygun olarak hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta terör örgütleri ile mücadele ettiğini kaydetti.

DEAŞ'ın en fazla zararı Türkiye'ye verdiğine dikkati çeken Malkoç, Türkiye'de yapılan saldırılarda 500'e yakın insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Malkoç, FETÖ'nün de 15 Temmuz'da anayasayı, demokrasiyi ortadan kaldırmaya cüret ettiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetli, dirayetli ve tecrübeli tutumu sayesinde milleti demokrasiye, hukuka sahip çıkmaya davet ettiğini ve milletin alanlara çıkarak, tankların altına yatarak demokrasiye, hukuka sahip çıktığını bu konferansta anlattığını ifade etti.

Saraybosna'daki temasları kapsamında ayrıca burada yapılabilecek çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Malkoç, "Bosna halkının huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Türkiye'nin refahı, Balkanlar'ın refahıdır." dedi.

Farklı milletlerden, dinlerden insanların yaşadığı, farklı dinlerin konuşulduğu Balkanlar'ı BM'ye benzeten Malkoç, "Buradaki huzur Türkiye'nin huzuru olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki iş birliğine de değinerek, "Bosna Hersek'teki Boşnaklardan daha fazla Boşnak Türkiye'de yaşıyor. 'Eski Bosna' burası, 'Yeni Bosna' ise İstanbul'da bir semtin adı. Yani biz iç içeyiz." diye konuştu.

Balkanlar'la iş birliği

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Balkan Ülkeleri Ombudsmalar Birliğinin de aktif üyesi olduklarını dile getiren Malkoç, geçen yıl ev sahibi oldukları iki önemli konferansa bu bölgeden de ombudsmanların katıldığını hatırlattı.

Bosna Hersek Ombudsmanlığı ile tecrübe aktarımı, personel eğitimi konularında görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Malkoç, "Eğer fırsatımız olursa protokol imzalamayı da arzu ediyoruz. Onların da zaten bu noktada çalışmaları var. Biz maddi ve manevi Balkanlar'daki bütün ombudsmanlık kuruluşlarına destek veriyoruz. Niyetimiz bu yılın sonbaharında İstanbul'da Balkan ülkeleri ombudsmanları toplantısı yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, Saraybosna'daki temasları kapsamında ayrıca Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ziraat Bankası ve TRT temsilciliklerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA