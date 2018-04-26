  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kamışlı'da art arda patlamalar

Kamışlı'da art arda patlamalar

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir binada art arda meydana gelen patlamalar, Mardin'den de görüldü.

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Kamışlıda art arda patlamalar

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentinde sınırdan 150 metre uzaklıktaki bir binadan art arda patlama sesleri duyuldu. Nusaybin'den görülen patlamalar sonrası binadan dumanlar yükseldi.

Patlama sonrası bölgeye giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sirenleri Nusaybin'den de duyuldu.

Kamışlı tarafından Kürtçe yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiğini iddia ediyor.

Kaynak: AA

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