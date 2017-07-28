Kamerun'da ulusal yas ilan edildi

Kamerun'da Bakassi bölgesinde batan gemide yaşamını yitiren 34 askerin anısına ulusal yas ilan edildi.

Ülkede 16 Temmuz'da Debunsha kentinden Bakassi bölgesine hareket ettiği sırada batan gemide hayatını kaybeden 34 askerin anısına ilan edilen yas kapsamında ülke çapında tüm bayraklar yarıya indirildi.

Savunma Bakanlığı, kazanın ardından gemideki 37 askerden 3'ünün sağ kurtulduğunu, 34'ünün kayıp olduğunu açıklamış kısa bir süre sonra da askerlerin cesetlerinin denizin 35 metre derinliğindeki gemi enkazında bulunduğu ifade edilmişti.

Geminin kötü hava koşulları nedeniyle battığı tahmin ediliyor.