Kamerun'da sivillerin infaz edildiği iddiasına ikinci kez yalanlama

Geçen hafta internette yayılan ve Kamerun'un kuzeyinde çekildiği iddia edilen videoda, askeri üniformalı ve silahlı iki kişinin bir anne ve çocuklarını Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle infaz ettiği görülüyor.

Görüntülerin internette yayılmasından birkaç gün sonra bazı uluslararası medya kuruluşları ve Uluslararası Af Örgütü, görüntülerin gerçek olduğunu ve konuyla ilgili 4 askerin yakalandığını iddia etti.

"Askerlerin yakalandığı doğru değil"

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İssa Tchiroma Bakary ise basına yaptığı açıklamada, videoların gerçeği yansıtmadığını ve üzerinde oynama yapıldığını söyledi.

"Bahsedilen video ile ilgili 4 askerin tutuklandığı iddiası doğru değil" diyen Bakary, iddiaların "fantezi"den ibaret olduğunu söyleyerek, suçlamaları bir kez daha reddetti.

"Uluslararası Af Örgütü aceleci davrandı"

Bakary, "Uluslararası Af Örgütü, Kamerun ordusunu suçlamakta aceleci davrandı ve kullandığı argümanlar hafif kaldı" dedi.

Görüntülerdeki kişilerin ordu mensubu olmadığını ve videonun Kamerun ordusunu karalamak için servis edildiğini belirten Bakary, videonun internette dolaşan başka versiyonlarında diğer bir Afrika ülkesinin aynı iddiayla suçlandığını hatırlattı.

Soruşturma komisyonu açıldı

Bakary, Cumhurbaşkanı Paul Biya ve ordu yetkililerinin emri üzerine konuyla ilgili derinlemesine bir soruşturmanın başlatıldığını da belirterek, herhangi bir bulgu elde edildiğinde Kamerun devletinin gereğini yapacağından kimsenin şüphesinin kalmaması gerektiğini söyledi.

Bakary, Cumhurbaşkanı Biya'nın direktifiyle soruşturma komisyonu kurulduğunu ve komisyona bağlı 222 23 43 84 ve 222 22 64 97 numaralı "online tanık hattı" açıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA