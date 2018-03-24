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Kamerun'da ilkokulda izdiham: 4 ölü, 9 yaralı

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da ilkokulun tiyatro salonunda iki gün önce çıkan izdihamda 4 çocuk hayatını kaybetti.

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Kamerunda ilkokulda izdiham: 4 ölü, 9 yaralı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Ekoudou İlkokulundaki tiyatro gösterisi sırasında çıkan izdihamda 4 öğrenci yaşamını yitirdi, 9 öğrenci yaralandı.

Kamerun Milli Eğitim Bakanı Youssouf Hadidja, olayın soruşturulması için kriz komitesi oluşturulduğunu söyledi.

Hadidja, okulun kapatıldığını ve geçici süre kapalı kalacağını belirtti.

Okulun müdürü Ndi Foe Arlette, tiyatro salonunun çok kalabalık olduğunu, izdihamın birkaç öğrencinin bayılması üzerine diğer çocukların paniğe kapılmasıyla meydana geldiğini anlattı.

Arlette, 6 aydır hizmet veren okulda çocukların sıklıkla bayıldığını, son 3 günde 10 öğrencinin daha bayıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: orta afrika, kamerun, izdiham, öğrenci
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