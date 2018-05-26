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Kamerun’da hükümet güçleri ve militanlar arasında çatışma: 27 ölü

Kamerun’un kuzey batısındaki Menka köyünde hükümet güçleri ve militanlar arasında çıkan çatışmada 27 militan etkisiz hale getirildi.

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Kamerunda hükümet güçleri ve militanlar arasında çatışma: 27 ölü

Kamerun’un kuzeybatı bölgesindeki Bamenda şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Menka köyünde, güvenlik güçleri ve militan olduğu iddia edilen grup arasında çatışma çıktı. Güvenlik kaynaklarına göre, çatışmalarda 27 militanın öldürüldüğü ve büyük bir askeri mühimmat deposunun ele geçirildiği aktarıldı.

Güvenlik güçleri, Menka’da bir handa ikamet eden militanların büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçmişti. İlk defa güvenlik güçleri ve militanlar arasında bu seviyede çatışma yaşanan bölgede halkın endişeli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kamerun, çatışma
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