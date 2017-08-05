Kamerun'da feci kaza: 6 ölü, 19 yaralı

Kamerun'da bir yolcu otobüsünün, arızalandığı için yol kenarında bekleyen kum yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kamerun'un Batı Bölge Valisi Awa Fonka Augustine, basına yaptığı açıklamada, kazanın başkent Yaounde'ye 280 kilometre uzaklıktaki Bandjoun kentine yakın karayolunda yaşandığını söyledi.

Augustine, arızalanan kamyonun sürücüsünün trafik levhalarını yol üstüne bırakmamasından dolayı otobüs şoförünün kamyonu fark etmediğini belirterek, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların bölge hastanelere kaldırıldığını aktaran Vali Augustine, yaralıların birçoğunun durumunun ağır olduğunu ve hayati tehlikelerinin devam ettiğini, bu yüzden can kaybının artabileceğini bildirdi.