Kamerun'da cezaevinde açlık grevi

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bağımsızlık yanlısı tutukluların, cezaevi şartlarını protesto etmek için açlık grevi başlattığı belirtildi.

Camernews internet sitesinin haberine göre, ülkenin İngilizce konuşulan kuzeybatı ve güneybatı kesimlerinin bağımsızlığı talebiyle düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 7 aydır tutuklu bulunan 12 kişi açlık grevine başladı.

Habere göre, tutuklular kaydettikleri bir videoda, ışık almayan ve rutubetli bir ortamda yaşamak zorunda bırakıldıklarını öne sürdü. Tutuklular videoda ayrıca özgürlük ve bağımsızlığın sağlanması için ölmeye hazır olduklarını belirtti.

Yaounde'nin birçok cezaevinde bağımsızlık yanlısı 71 tutuklu bulunuyor ve tutuklular askeri mahkemede, "terör" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insan hakları örgütü tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.