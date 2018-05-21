  • 21 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.579
    EURO 5.39
  • BIST 102257.65
    ALTIN 189.953
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kamerun'da bağımsızlık gününde saldırı: 13 ölü

Kamerun'da bağımsızlık gününde saldırı: 13 ölü

Orta Afrika ülkesi Kamerun'un İngilizce konuşulan kuzeybatı bölgesinde, bağımsızlık günü kutlanmasında düzenlenen saldırıda 13 kişi öldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kamerunda bağımsızlık gününde saldırı: 13 ölü

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Belo ve Batibo şehirlerinin valisi Adolphe Lele Lafrique, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı ayrılıkçı bir grubun, bağımsızlık günü kutlamalarını engellemek için Anglofon bölgesinde çeşitli yerlere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ayrılıkçılar her iki bölgede ordu karargahlarına saldırı düzenledi. Çıkan çatışmalarda 10 ayrılıkçı ile 2 asker yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısında bir polis merkezine düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti. Banguem Belediye Başkanı ve yardımcısı ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Ayrılıkçıların, bağımsızlık gününe gölge düşürmek istediklerini belirten Lafrique, buna fırsat vermediklerini ve yoğun güvenlik önlemi aldıklarını kaydetti.

Ayrılıkçılar, birkaç gün önce sosyal medyada, tehdit içerikli paylaşımlar yapmıştı.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kaynak: AA

Etiketler: kamerun, Bağımsızlık Günü, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER