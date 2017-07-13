Kamerun'da 2 intihar saldırısı: 15 ölü, 42 yaralı

Kamerun'da eş zamanlı düzenlenen iki intihar saldırısında 15 sivilin öldüğü, 42 sivilin yaralandığı belirtildi.

Uç Kuzey bölgesinin yönetiminden sorumlu Midjiyawa Bakari, yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Waza kentindeki otobüs durağı ve pazar yerine eş zamanlı iki intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 15 sivilin yaşamını yitirdiğini ve çoğu ağır 42 kişinin yaralandığını dile getiren Bakari, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Bakari, saldırganların terör örgütü Boko Haram mensubu olabileceğini söyledi.