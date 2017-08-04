Kamboçya başbakanı, torununun ABD vatandaşı olmasını istemiyor

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ABD'de doğan torununun Amerikan pasaportu almasını istemediğini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hun Sen, torununun ABD ordusu için savaşma ihtimalinden endişe duyduğunu kaydetti.

Hun Sen, ebeveynleri ABD'de okurken dünyaya gelen 14 yaşındaki torununun, ABD vatandaşı olmaktan vazgeçmesi için bir yol aradığını bildirdi.

Torununun, diğer ülkelerle savaşmak için ABD ordusuna katılmasını istemediğini belirten Hun Sen, "Torunum ABD vatandaşlığından feragat etmesi için bir yol arıyorum çünkü muhtemelen ABD bazı ülkelerle savaşacak ve torunumun bir ABD askeri olması icap edecek." ifadesine yer verdi.

Ülkede, 18 yaşına giren erkeklerin, askerlik yapmak zorunluluğu olmasa da askerlik kaydı yaptırmaları gerekiyor.

ABD vatandaşlığından çıkmak için ise, 16 ila 18 yaşına ulaşılmış olma ve bizzat resmi bir bildiride bulunma şartı gerekiyor.

Hun Sen, ABD seçimlerinde Başkan Donald Trump'a destek vermişti.