Kalkınma Bakanı Elvan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Bu arada Bakan Elvan, Yükselen Senegal Planından Sorumlu Bakan Cheikh Kante ile de bir araya geldi.

Bakanlık binasındaki görüşmede konuşan Elvan, Senegal'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Senegal'de enerji, tarım, altyapı, sağlık ve madencilik gibi birçok alanda önemli işbirlikleri yapılabileceğini ifade eden Elvan, bunun yanı sıra Senegal'in kalkınma planı hususunda tarafların birlikte çalışabileceklerini söyledi.

Maarif Vakfının Dakar'daki okulunun açılışını gerçekleştirdi

Öte yandan, Kalkınma Bakanı Elvan, Türkiye Maarif Vakfının Senegal’in başkenti Dakar'daki okulunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşma yapan Elvan, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde herkesin bir bütün olarak ülkesine, milletine ve bayrağına sahip çıktığını söyledi.

Bu çerçevede FETÖ'nün dünyanın çeşitli ülkelerinde yürüttüğü faaliyetlere son vermek adına Türkiye Maarif Vakfının girişimlerinin çok önem kazandığını dile getiren Elvan, "Bugün de Senegal’de bir okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu terör örgütüne karşı mücadele eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Senegal Cumhurbaşkanına ve hükümetine ve Türkiye Maarif Vakfımızın başkan, başkan yardımcısı ve tüm üyelerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA