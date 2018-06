Kalın'dan ABD'li meclis üyesine: Çeneni kapat

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff'in 24 Haziran seçimleri sonrası attığı "Erdoğan'ı tebrik etmiyorum" mesajına Ankara'dan sert cevap geldi.

"Türk halkı kararını verdi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li kongre üyesini Twitter üzerinden, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat." diyerek eleştirdi.

President Erdoğan certainly does not need YOUR @RepAdamSchiff congratulations. Turkish people have spoken up. You need to shut up. https://t.co/Z0rlzfBFcN

Schiff'ten skandal sözler

Schiff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısı için dünyanın dört bir yanından tebrikler gelmesini hazmedemedi ve ağır suçlamalar içeren şu mesajı paylaştı:

"Erdoğan muhalefeti tutuklamalarla, şiddetle, basın özgürlüğü kısıtlamalarıyla susturarak 'kazandı'. Türkiye'nin otokrasiye kayması demokrasinin tüm dünyada saldırı altında olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tebrik etmeyin."

Erdogan “won” reelection in Turkey this weekend only by decimating the opposition through arrests, violence and squashing freedom of the press.



Turkey's descent into autocracy is another reminder that democracy is under assault worldwide.



DO NOT CONGRATULATE.