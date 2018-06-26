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Kalın'dan ABD'li meclis üyesine: Çeneni kapat

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını hazmedemeyen ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'e tepki gösterdi.

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Kalından ABDli meclis üyesine: Çeneni kapat

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff'in 24 Haziran seçimleri sonrası attığı "Erdoğan'ı tebrik etmiyorum" mesajına Ankara'dan sert cevap geldi.

"Türk halkı kararını verdi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li kongre üyesini Twitter üzerinden, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat." diyerek eleştirdi. 


Schiff'ten skandal sözler

Schiff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısı için dünyanın dört bir yanından tebrikler gelmesini hazmedemedi ve ağır suçlamalar içeren şu mesajı paylaştı:

"Erdoğan muhalefeti tutuklamalarla, şiddetle, basın özgürlüğü kısıtlamalarıyla susturarak 'kazandı'. Türkiye'nin otokrasiye kayması demokrasinin tüm dünyada saldırı altında olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tebrik etmeyin."


 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: ibrahim kalın, adam schiff
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