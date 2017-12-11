Kaliforniya'daki yangın bir haftadır söndürülemedi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde geçen hafta ormanlık alanda 6 ayrı yerden çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 930 kilometre karelik alana yayılan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yetkililer bunun "modern Kaliforniya tarihinin en büyük beşinci orman yangını" olduğunu belirtti.

Santa Barbara şehri çevresinde etkili yangının dün 200 kilometrekareden fazla alana yayıldığını ifade eden yetkililer, 5 bin bölge sakini için yeni tahliye talebinde bulunulduğunu aktardı.

85 bin kişi elektrikten mahrum kaldı

Bu arada, şehirdeki okulların çoğunda eğitime ara verilirken yaklaşık 85 bin kişi elektrikten yoksun kaldı.

Yetkililer, geçici süre hizmet veremeyen Santa Barbara Hayvanat Bahçesi'ndeki 500 hayvanın barınaklarına kapatıldığını açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Jerry Brown, son bir haftadır devam eden orman yangınlarının tahribata sebep olduğu yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu ve "Noel için yangınla mücadele hazırlığı yapıyoruz. Bu çok tuhaf ve alışılmadık." dedi.

Yangınların yayılma tehlikesi hala bulunuyor

İtfaiye ekiplerinin yangınları büyük ölçüde kontrol aldığını dile getiren Vali Brown, ancak nem oranının hala düşük olması ve kuvvetli rüzgarlar varlığı nedeniyle yayılma tehlikesinin hala bulunduğunu belirtmişti.

Kaliforniya eyaletinin güneyindeki ormanlık arazilerde çıkan 6 ayrı yangında yüzlerce bina yanmış, yüzlerce konut hasar görmüş, on binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Los Angeles'ın kuzeyindeki Ventura ilçesi ve çevresindeki kasabalardan güneydeki San Diego ilçesine kadar geniş bir alanı etkileyen yangınlarda, Ventura'da bir kişi yangın bölgesinden kaçmaya çalışırken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA