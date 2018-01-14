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Kaliforniya'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor

Eyalette şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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Kaliforniyadaki sel ve heyelanda can kaybı artıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

Yetkililer, eyaletin sahil kesiminde yaşanan afette 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Eyalette kayıp sayısının 5'e düştüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 9 bin kişi için zorunlu tahliye talimatının muhafaza edildiği belirtildi.

Çamur seli altında kalan 100'den fazla evin yıkıldığı bölgede, çoğunlukla ünlülerin yaşadığı Montecito semtinde aralarında ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'in konutunun bulunduğu 300 ev hasar görmüştü.

California'daki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Kaynak: AA  

Etiketler: sel ve heyelan, Kaliforniya
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