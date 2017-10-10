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Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı artıyor

Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısının 15'e çıktığı, bin 600'e yakın ev ve iş yerinin yandığı yangınlarda, 150 kişinin kaybolduğu bildirildi.

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Kaliforniyadaki orman yangınlarında ölü sayısı artıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısının 15'e yükseldiği, 150 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Kaliforniya'da 17 ayrı bölgede çıkan yangınlarda şarap imalathaneleri, evler ve tatil köyleri de dahil olmak üzere bin 600'e yakın ev ve iş yeri yanarak büyük zarar görürken, yangınların neden olduğu can kaybı artıyor.

Yetkililer, yaklaşık 100 bin dönümlük alanda etkili olan yangınlarda ölü sayısının 15'e çıktığını ve 100 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Eyaletin kuzeyinde yayın yapan San Francisco Chronicle gazetesi, yangınlarda 150 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edildiği ve 5 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği yangınlarda ölü ve yaralı sayısının artmasından korkuluyor.

Kaliforniya'nın güneyinde yer alan Los Angeles'in güneyindeki Orange yönetim bölgesi içinde kalan Anaheim Hills'de çıkan yangınlarda varlıklı ailelere ait onlarca ev kül oldu.

Yangına müdahale için komşu eyalet Nevada başta olmak üzere eyaletin birçok bölgesinden itfaiye ekipleri bölgeye yardıma geldi.

Şarap sanayisine büyük darbe

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangınların, özellikle üzüm bağları ve şarap imalathaneleriyle ünlü ve 650'den fazla şarap imalathanesine ev sahipliği yapan Napa ve Sonoma bölgelerinde etkili olarak, Kaliforniya ekonomisine milyarlarca dolar katkısı olan şarap sanayisine büyük zarar verdiği belirtiliyor.

P2V bombardıman uçakları kullanılacak

ABD Deniz Kuvvetleri'ne denizaltı avcısı olarak 1954-1957 yılları arasına üretilen ve emekliye ayrılan Neptune P2V bombardıman uçakları, ABD Orman İdaresinin hizmetine sunuldu.

Neptune uçakları, ABD genelinde birçok yerde müzelere konurken, Kaliforniya'daki orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılacak.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları, 2 milyar dolar zarara yol açarken bu rakamın bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Etiketler: abd, Kaliforniya, orman yangınları
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