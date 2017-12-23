Kaliforniya'daki orman yangını tarihe geçti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde, 4 Aralık'ta ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, eyalet tarihinin en büyüğü olarak nitelendirildi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi, Ventura ve Santa Barbara'da bin 105 kilometrekare alanın kül olmasına yol açan afetin, eyalet tarihinde kaydedilen en büyük yangın olduğunu açıkladı.

2003’teki Cedar yangını

Kaliforniya'nın San Diego bölgesinde 2003'te çıkan ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan Cedar yangını, bugüne kadar eyaletteki en büyük orman yangın olarak anılıyordu.

Yangın söndürme çalışmalarının maliyeti 110 milyon dolara ulaşmıştı

Kaliforniya alev alev

Yetkililer, eyaletin güneyinde etkili olan yangının 982 kilometrekarelik alana yayıldığına dikkati çekerek, 700'ü ev 970 binanın kullanılamaz hale geldiğini, yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Kaliforniya'da yangın kabusu sürüyor: 970 bina kül oldu

Los Angeles'ın kuzeyindeki Ventura ilçesi ve çevresindeki kasabalardan, güneydeki San Diego şehrine kadar geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarının maliyetinin ise 110 milyon dolara ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

