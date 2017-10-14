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Buradasınız : » » Kaliforniya'da Hepatit A alarmı

Kaliforniya'da Hepatit A alarmı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarının ardından bu kez ölümcül Hepatit A salgını nedeniyle acil durum ilan edildi.

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Kaliforniyada Hepatit A alarmı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarının ardından bu kez ölümcül Hepatit A salgını nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown, Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da görülen ölümcül Hepatit A salgını nedeniyle acil durum kararı aldığını açıkladı.

Bu karara göre, Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümünün salgının görüldüğü bölgeler için derhal aşı temini ve dağıtımını sağlaması gerekiyor.

Salgının görüldüğü bölgelerde aşı sağlanmasında sıkıntı olduğu bildiriliyor.

Sokaklar çamaşır suyuyla yıkanıyor

San Diego'da geçen ay 16 kişinin ölümüne neden olan Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentin belirli bir bölümünün düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.

Kentte, 19 bin kişi de aşılanmıştı.
 

Etiketler: abd, Kaliforniya, hepatit A, salgın hastalık
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