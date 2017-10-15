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Buradasınız : » » Kaliforniya'da binlerce kişi alevlerden kaçıyor

Kaliforniya'da binlerce kişi alevlerden kaçıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin en büyük yangın felaketi karşısında çaresiz. Can kaybı 40'a ulaşırken, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 90 bini aştı.

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Kaliforniyada binlerce kişi alevlerden kaçıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde binlerce kişi alevlerden uzaklaşabilmek için yollara düştü. Küle dönen konut ve işyerlerinin sayısı henüz bilinmiyor.

Kaliforniya, tarihinin en büyük yangın felaketi karşısında çaresiz. Bölgeden gelen görüntüler, eyaletin bir nükleer saldırıya uğradığı izlenimini veriyor.

17 ayrı noktada çıkan yangınlar, yaklaşık 222 bin hektarlık alanı kül etti. Kullanılamaz hale gelen ev ve işyerlerinin sayısının 6 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.  

Can kaybı 40'a ulaşırken, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 90 bini aştı. Tahliye operasyonu, panik ve iletişim problemleri nedeni ile yüzlerce kişiden de sağlıklı haber alınamıyor. 

Sadece Sonoma bölgesinde 200'den fazla kişinin akıbetinin bilinmediği kaydediliyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor.  

Etiketler: Kaliforniya yangın, Kaliforniya, ABD yangın
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