Kaliforniya'da alevler hızla ilerliyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde üç gün önce ormanlık alanda çıkan yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Birimi Müdürü Ken Pimlott, yaptığı açıklamada, "Renk kodu sistemine göre, bölgede en şiddetli rüzgara tekabül eden mor koduna geçildi. Daha önceden mor kodunu hiç kullanmamıştık." ifadesini kullandı.

Sıcak ve kuru Santa Ana rüzgarının hızının saatte 130 kilometreye ulaştığını belirten Pimlott, bu rüzgarların yangınla mücadeleye büyük sekte vurduğunu aktardı.

Yangında yaralanan 3 itfaiyecinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın Los Angeles'ın en son Bel Air bölgesine sıçramıştı. Alevlerden kaçabilmek için binlerce kişi yollara düştü.

Los Angeles çevresinde 200 ev ve bina yanmış, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilmişti. Eyalette, olağanüstü hal ilan edilmişti. Bölgedeki okullarda eğitime ara verilmişti.

12 bine yakın bina hala tehlike altında.

Kaynak: AA