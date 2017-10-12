Kaliforniya, tarihinin en büyük yangın felaketiyle boğuşuyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin en büyük yangın felaketi ile mücadele ediyor. Kuru hava ve şiddetli rüzgarlar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Kaliforniya'nın kuzey bölgelerinin büyük bir kısmı küle döndü. 20 bine yakın kişiden evlerini terk etmesi istendi.

5 bin kişilik Calistoga kasabası tamamen boşaltıldı. Boşaltılması tavsiye edilen 11 bin kişilik Sonoma'da ise gökten kül yağıyor. Sadece Sonoma Bölgesi'nde 550 kişi kayıp.

Komşu eyaletlerden gelen destekle bölgede 8 bine yakın itfaiye eri ve personel yangın söndürme ve yardım çalışmalarına katılıyor.