Kaliforniya alev alev

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti, alevlerle boğuşuyor.

Kaliforniya'da pazartesi günü başlayan orman yangınlarında en az 500 bina zarar gördü, 212 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Orman yangınları, Los Angeles kentinin güneyinde yayılmaya devam ediyor.

İtfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Hızı saatte 130 kilometreyi bulan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

Alevler kıyı bölgesindeki yerleşim birimlerini de tehdit ediyor. Pek çok eve tahliye emri çıkartıldı.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde ise tahliye kararları kaldırıldı.

Yangın helikopterlerinin de dahil olduğu söndürme çalışmalarına yaklaşık 9 bin kişilik ekibin katıldığı belirtildi.

TRT HABER