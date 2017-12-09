  • 09 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.839
    EURO 4.519
  • BIST 107921.34
    ALTIN 154
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kaliforniya alev alev

Kaliforniya alev alev

Kaliforniya'da pazartesi günü başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınları hala söndürülemedi. 212 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kaliforniya alev alev

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti, alevlerle boğuşuyor.

Kaliforniya'da pazartesi günü başlayan orman yangınlarında en az 500 bina zarar gördü, 212 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 

Orman yangınları, Los Angeles kentinin güneyinde yayılmaya devam ediyor.

İtfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Hızı saatte 130 kilometreyi bulan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

Alevler kıyı bölgesindeki yerleşim birimlerini de tehdit ediyor. Pek çok eve tahliye emri çıkartıldı.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde ise tahliye kararları kaldırıldı. 

Yangın helikopterlerinin de dahil olduğu söndürme çalışmalarına yaklaşık 9 bin kişilik ekibin katıldığı belirtildi. 

TRT HABER

 

Etiketler: Kaliforniya yangın, orman yangınları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER