Kaldırılan heykeller Trump'ı kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ABD'nin farklı eyaletlerinde 10'a yakın heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Trump, heykellerin ABD tarihini simgelediğine dikkati çekerek, "Bu heykelleri kaldırmak suretiyle bu mükemmel ülkenin tarihinin parçalandığını görmek çok üzücü." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Bu ülkenin tarihini değiştiremezsiniz ama ondan öğrenebilirsiniz. Önce Robert E. Lee, Stonewall Jackson, peki şimdi sırada kim var? Washington? Jefferson? Aptalca. Şehirlerimizin güzelliği bozuluyor, meydanlarda ve parklardaki bu boşluk asla doldurulamayacak ve özlenecektir." paylaşımında bulundu.