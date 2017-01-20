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Kahtani ülkesine iade ediliyor

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Guantanamo'da tutulan Kahtani'nin bu gece ülkeye getirileceğini duyurdu.

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Kahtani ülkesine iade ediliyor

Guantanamo'daki tutukevinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşı Cebran bin Sa'd el-Kahtani'nin ülkesine iade edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutsak olan Kahtani'nin bu gece ülkeye getirileceği duyuruldu.

Tutsağın ailesine konuyla ilgili bilgi verildiği aktarılan açıklamada, Kahtani'nin ailesiyle bir araya gelmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kahtani'nin durumunun ilgili kurul tarafından yeniden değerlendirileceği ve Suudi Arabistan'da militanlara yönelik "Muhammed bin Nayif Bakım ve Rehabilitasyon Programı"na tabi tutulacağı kaydedildi.

Etiketler: Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Cebran bin Sa'd el-Kahtani, Guantanamo
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