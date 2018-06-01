  • 01 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.614
    EURO 5.394
  • BIST 99276.13
    ALTIN 192.644
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kahraman itfaiyeciden akılalmaz kurtarış

Kahraman itfaiyeciden akılalmaz kurtarış

Letonya'da dört katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Üçüncü kata çıkan kahraman itfaiyeci, yangından kurtulmak için camdan atlayan adamı, alt katta havada yakaladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Letonya'da dört katlı bir binanın en üst katında çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri mucize bir kurtuluşa imza attı.

Evindeki yangın sebebiyle dışarıya çıkamayan adamın son çaresi camdan atlamaktı. Binanın üçüncü katındaki daireye giren itfaiye görevlisi, dördüncü kattan atlayan adamı havada yakaladı.

Letonya İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis, "Bir hayat kurtarmak çok özel bir şey. Cesaret ve profesyonellik bu gibi durumlarda kararlılıkla hareket edebilme yeteneği gerektiriyor. Bir hayat kurtaran itfaiye çalışanlarımızla gurur duyuyorum" dedi.

İtfaiyecilerin ödüllendirileceği açıklandı.

Kaynak: Public Broadcasting of Latvia

Etiketler: yangın, Litvanya, itfaiye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER