Kahraman itfaiyeciden akılalmaz kurtarış

Letonya'da dört katlı bir binanın en üst katında çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri mucize bir kurtuluşa imza attı.

Evindeki yangın sebebiyle dışarıya çıkamayan adamın son çaresi camdan atlamaktı. Binanın üçüncü katındaki daireye giren itfaiye görevlisi, dördüncü kattan atlayan adamı havada yakaladı.

Letonya İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis, "Bir hayat kurtarmak çok özel bir şey. Cesaret ve profesyonellik bu gibi durumlarda kararlılıkla hareket edebilme yeteneği gerektiriyor. Bir hayat kurtaran itfaiye çalışanlarımızla gurur duyuyorum" dedi.

İtfaiyecilerin ödüllendirileceği açıklandı.

Kaynak: Public Broadcasting of Latvia