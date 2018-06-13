Kahin ahtapot Paul'ün görevi kediye devredildi

St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde yaşayan duyma engelli beyaz kedi Achilles, Dünya Kupası için Rusya'nın psişik kedisi oldu.

2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yaptığı tahminlerle bir efsaneye dönüşen ancak aynı yıl hayatını kaybeden kahin ahtapot Paul'den sonra, psişik kedi Achilles de tahminleriyle efsane olmaya çalışacak.

Achilles ilk tahminini ise, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki 2018 FIFA Dünya Kupası açılış maçının sonucu için yaptı.

Achilles'in tercihi Rusya'dan yana oldu.

Kahin ahtapot Paul, üzerinde ülke bayrakları ve içinde yemek olan kutulardan birine yönelerek tahminler yapıyordu.

Psişik kedi Achilles de, benzeri bir yöntemle tahminlerde bulunuyor. Aynı mamaların bulunduğu sağ ve sol taraftaki iki kabın yanında ülke bayrakları yer alıyor. Achilles, mama için kaplardan birine yöneliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters