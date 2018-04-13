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Buradasınız : » » "Kaçırılan gazeteciler sadece Ekvador'un değil dünyanın sorunu"

"Kaçırılan gazeteciler sadece Ekvador'un değil dünyanın sorunu"

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, 2'si gazeteci 3 kişinin FARC militanlarınca kaçırılmasının ardından sınıra 12 bin kişilik kuvvet kaydırdıklarını açıkladı ve dünyadan destek istedi.

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&quot;Kaçırılan gazeteciler sadece Ekvadorun değil dünyanın sorunu&quot;

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesindeki yabancı misyon temsilcileri ile başkent Quito'daki Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

Moreno, Ekvador'un El Comercio gazetesinin, bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarınca kaçırılan çalışanları hakkında konuştu.

Moreno, militanlar tarafından öldürüldüğü iddiası halen doğrulanamayan gazetecilerin kaçırılması konusunda, "Bu sadece Ekvador'un değil dünyanın sorunu." dedi.

Lenin Moreno, gazeteciler ve şoförün, ailelerine, iş arkadaşlarına sağ salim dönmesi için bütün durumların değerlendirildiğini belirtti.

Kolombiya ile sınır bölgesinde yaşadıkları güvenlik sorununun çok hassas bir konu olduğunu dile getiren Moreno, komşu ülkenin çok uzun zamandır haraç, adam kaçırma, silahlı çetecilik, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm gibi yansımaları olan bir çatışma ortamında bulunduğunu hatırlattı.

Bu sorunun artık Ekvador'a da yaklaşmakta olduğuna dikkati çeken Moreno, "Kendimizi başkasının yerine koymaz ve beraber yürümezsek hiçbir hedefe varamayız." ifadesini kullandı.

Sınıra 12 bin kişilik kuvvet

Moreno, hükümetinin bu durumla mücadele etmeye karar verdiğini ve sınır bölgesine 12 bin kişilik bir kuvvet kaydırdıklarını da açıkladı.

Ekvador'un Esmeraldas vilayeti kırsalında, bu ülkenin El Comercio gazetesinde çalışan iki muhabir ve bir şoför eski FARC militanlarınca kaçırılmıştı. Örgüt tarafından yayımlandığı öne sürülen bildiride, gazetecilerin öldürüldüğü iddia edilmiş ancak konu resmi makamlarca doğrulanmamıştı.

Kaynak: AA

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