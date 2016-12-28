Kaçırılan gazeteci Şevki'nin kardeşi olayı anlattı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki evinden önceki gece kaçırılan gazeteci Afrah Şevki'nin kardeşi, ablasının suçsuz olduğunu belirterek bir an önce kurtarılması için hükümete çağrı yaptı.

Gazeteci Şevki'nin silahlı kişilerce kaçırılması sırasında yanında olan kardeşi Nibras Şevki, Bağdat'ın güneybatısında yer alan Seyidiyye bölgesindeki evde yaşananları anlattı.

"Akşam saatlerinde kapı çalındı. Maskeli 15 kişi 'istihbarattan geliyoruz, evde arama yapma emrimiz var' dediler. Ellerindeki silahlarla evin her yerini didik didik aramaya başladılar." diyen Şevki, şöyle devam etti:

"Ablamı kenara çekip, oğlunu tehdit ederek annesinin altın, para ve diğer değerli eşyalarını nereye sakladığını sordular. Evdeki bilgisayarlar dahil tüm değerli malzemelerini çaldılar. En son arabasının anahtarını istediler ve arabayı da aldılar. Ablamı da ev kıyafetleriyle götürdüler."

Gazeteci Şevki'yi kaçırılanların kullandığı araçların plakasız olduğunu belirten kardeşi, bölgede çok sayıda kontrol noktası bulunmasına rağmen böyle bir eylemin gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

"Ablam gazetecilik yapıyordu, hiçbir suçu yoktu." diyen Nibras Şevki, hükümete çağrıda bulunarak ablasının sağ salim evine dönmesini istedi.

Eleştirel yazılarıyla biliniyordu

Gazeteci Husam Hac da eleştirel yazılarıyla bilinen Şevki'nin kaçırılmasıyla ülkedeki ifade özgürlüğüne bir darbe indirildiğini söyledi. Hac, "Aşırıcılara (DEAŞ) karşı itidal savaşı ve mücadelesi verirken bu kaçırma olayı da aşırıcılık ve cehalettir." diye konuştu.

Iraklı kadın gazeteci Şevki, önceki gece kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Bağdat'ın Seyidiyye bölgesinde bulunan evinden kaçırılmıştı.

Daha önce bir süre Londra merkezli Şarku'l Evsat gazetesinde çalışan Şevki'nin Irak'taki bazı yerel gazetelerde yazıları yayımlanıyordu. Şevki son olarak, ülkenin güneyindeki Zikar kentinde üst düzey askeri yetkilinin bir okul müdürünü darp ederek hastanelik ettiği olayla ilgili eleştirel yazı yazmıştı.

Irak'ta gazeteci ve aktivist Celal Şahmani de 15 ay önce kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Kaçırıldığı günden bu yana Şahmani'den haber alınamadı. Şevki'nin ailesi ve yakınları da böyle bir durumdan endişe ediyor.

Gazeteci Şevki'yi kaçırma eylemini şu ana kadar üstlenen olmadı.

Irak, 2003'teki ABD işgalinden bu yana devam eden kaos ortamı nedeniyle basın mensupları için en tehlikeli ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.

Irak Gazeteciler Sendikasının dün açıkladığı rapora göre, 20'si bu yıl içinde olmak üzere 2003'ten bu yana Irak'ta öldürülen gazeteci sayısı 455'e yükseldi. AA