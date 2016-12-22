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Kaçırılan 5 Malezyalı balıkçı için 2 milyon dolar fidye istediler

Filipinler'de Ebu Seyyaf terör örgütü, beş ay önce ülkenin güneyinde kaçırdığı 5 Malezyalı balıkçı için 2 milyon dolar fidye talep etti.

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Kaçırılan 5 Malezyalı balıkçı için 2 milyon dolar fidye istediler

Malezya basınında yer alan haberlerde, Ebu Seyyaf'ın, Malezya'nın Sabah eyaleti ile Filipinler'in Jolo Adası arasındaki sularda kaçırdığı 5 Malezyalı balıkçının serbest bırakılması için 2 milyon dolar fidye istediği belirtildi.

Batı Mindanao Komutanlığı sözcüsü Binbaşı Filemon Tan, Filipinler güvenlik güçlerinin, kaçırılan balıkçıları kurtarmak için Ebu Seyyaf militanlarının izini sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, örgüt militanlarının artık aracılar yoluyla değil doğrudan rehinelerin aileleriyle muhatap olduğu kaydedildi.

Filipinler'de güvenlik güçlerinin hazırladığı rapora göre, örgüt ocak-haziran döneminde alıkoyduğu 14 Endonezyalı ve 4 Malezyalıyı serbest bırakmak için 7,3 milyon dolar aldı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri etkin olan terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermişti. AA

Etiketler: Malezyalı balıkçı, Filipinler, Ebu Seyyaf terör örgütü, fidye
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