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Buradasınız : » » Kaçak Hacı adayları Mekke'ye giremedi

Kaçak Hacı adayları Mekke'ye giremedi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehri çevresinde oluşturulan 6 özel güvenlik kontrol noktasında yapılan kontrollerde, hac izni olmayan 120 bin kişinin kente alınmadığı bildirildi.

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Kaçak Hacı adayları Mekkeye giremedi

Hac Güvenlik Güçleri komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, hac iznine sahip olmadan kutsal kent Mekkeye giderek hac ibadetini yapmak isteyen Suudi Arabistan'da oturumu olan yabancılardan 120 bin kişinin Mekke'ye alınmayarak geri gönderildiği bildirildi.

Mekke kenti çevresinde Tanim, Şumeys el-Kadim, El-Ker, El-Kakiyeh, Şumeys El-Cedid ve Buheyte kontrol noktası olmak üzere toplam 6 noktada kontrollerin sıkı bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, hac bölgesine giriş iznine sahip olmayan 61 bin 600 araca da el konulduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, hac mevsiminde yaşanacak izdiham ve benzer olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ülke dışından gelecek hacı adaylarına hac vizesi uyguladığı gibi ülke içindeki yabancılar ve kendi vatandaşlarına da hac izni çıkarmalarını zorunlu kılıyor.

Yaklaşık 10 milyon civarında yabancının çalıştığı Suudi Arabistan'da yaşayan yabancılar ve Suudi Arabistan vatandaşları, 5 yılda bir hac ibadeti yapmak için izin alabiliyor.

Etiketler: Suudi Arabistan, Mekke, Kaçak Hacı adayları, Hac
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