  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Kaçak göçmenlere gelince adres Türk sınırı

Yasa dışı yollardan gittiği Yunanistan'da yakalanan 40 kaçak göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye sınırına bırakıldı.

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Kaçak göçmenlere gelince adres Türk sınırı

Yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da yakalanan 40 kaçak göçmen, Türkiye sınırına bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 40 kişi, yapılan işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresine getirildi.

Kaçaklardan Pakistan uyruklu Osman Ali, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçtikten sonra buradaki Yunan sınır birlikleri tarafından yakalandıklarını, bir gün orada kaldıktan sonra tekrar Türkiye tarafına atıldıklarını anlattı.

Almanya'daki abisinin yanına gitmek için Yunanistan'a geçtiğini ifade eden Ali, İstanbul'a geri döneceğini sözlerine ekledi.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın "deport" ya da "push back" de (geri itme) denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.

Etiketler: Yunanistan, kaçak göçmen, türkiye sınırı
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