Kaçak gergedan avcılarını aslanlar yedi

Güney Afrika'da türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gergedanları boynuzları için avlayan en az iki kişi doğal parktaki aslanlar tarafından öldürüldü.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sibuya doğal koruma alanında gerçekleşen olayda iki avcıdan geriye sadece bir tüfek ve bir balta kaldığı açıklandı.

Koruma alanının sahibi Nick Fox AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bir aslan sürüsünün bölgesine girmişler. Büyük bir sürü, dolayısıyla çok fazla zamanları olmamış. Kaç kişi olduklarından emin değiliz. Geriye pek bir şey kalmamış" dedi.

Kalıntıların yanında genelde gergedan avcılarının taşıdığı susturuculu bir av tüfeği, uzun bir balta ve dikenli tel makası gibi malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Fox, kalıntılara ulaşmak için birkaç aslanı uyuşturucu atan tüfekle vurmak zorunda kaldıklarını da anlattı.

Asya ülkelerinden talep arttı

Asya'dan gergedan boynuzuna talebin artması nedeniyle son yıllarda gergedanların kaçak avlanmasında büyük artış oldu. Çin, Vietnam ve bazı diğer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

6 gergedan kaçak avcılar tarafından öldürüldü

Koruma alanının yer aldığı Doğu Cape bölgesinde sadece bu yıl altı gergedan kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

Güney Afrika'da ise son 10 yılda yedi binden fazla gergedan kaçak avcıların kurbanı oldu.

Kaynak: BBC