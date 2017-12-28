Kabil'de Şii gruplara ait binaya intihar saldırı düzenlendi: 41 ölü, 84 yaralı

Emniyet yetkilileri, Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısına kınama

Saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bomba daha patlamasıyla toplamda 41 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, saldırganın Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, yaralı sayısının da 84 olduğunu kaydetti.

Rahimi, saldırının, kültür merkezinde öğrencilerin toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bombanın daha patlatıldığını bildirdi.

İstiklal Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ölenlerin arasında 4 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğu kaydedilirken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, saldırıyla ilgili detaylı soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.

Kaynak: AA / TRT Haber