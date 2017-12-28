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Buradasınız : » » Kabil'de Şii gruplara ait binaya intihar saldırı düzenlendi: 40 ölü, 30 yaralı

Kabil'de Şii gruplara ait binaya intihar saldırı düzenlendi: 40 ölü, 30 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii gruplara ait kurumların bulunduğu bir binaya düzenlenen intihar saldırısının ardından binanın yakınına yerleştirilen iki bomba daha patladı.

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Emniyet yetkilileri, Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki terör saldırısına kınama

Saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bomba daha patlamasıyla toplamda 40 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi,  yaptığı açıklamada, saldırganın Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, yaralı sayısının da 30 olduğunu kaydetti.

Rahimi, saldırının, kültür merkezinde öğrencilerin toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bombanın daha patlatıldığını bildirdi.

İstiklal Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Afganistan Devlet Başkanlığı saldırıyı kınadı.

Taliban, saldırı ile bağlantısı bulunmadığını açıklarken, DEAŞ saldırıyı üstlendi.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.

Kaynak: AA / TRT Haber

Etiketler: Kabil
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