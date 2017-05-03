  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı

Kabil'de NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir saldırgan, ABD Büyükelçiliği yakınından geçen konvoya bombalı araçla yaklaşarak intihar saldırısı düzenledi.

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Kabilde NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO askerlerini taşıyan konvoya yönelik bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Yetkililer, bir saldırganın yerel saatle 08.00 sularında bomba yüklü araçla ABD Büyükelçiliği yakınından geçen NATO konvoyuna yaklaşarak intihar saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırganın bombayı infilak ettirmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

Bombalı saldırıya uğrayan araçların hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmiyor.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. AA

Etiketler: Afganistan, Kabil, NATO askeri konvoyu
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