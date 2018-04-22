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Kabil’de intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

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Kabilde intihar saldırısı: 9 ölü, 56 yaralı

İntihar saldırısı Kabil’in batı kesiminde terör örgütü DEAŞ tarafından sık sık saldırıya uğrayan Şii Hazara azınlığının yoğun olduğu Deşt i Barçi yerleşim biriminde yapıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh'un vermiş olduğu son bilgilere göre, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu öne sürdü.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye giden caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dört gün önce Taliban terör örgütü ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.

Afganistan’da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezleri oluşturuldu. Saldırının seçmen kayıt merkezini hedef aldığının tahmin ediliyor.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: terör, saldırı, Kabil, intihar saldırısı, Afganistan
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