Kabil’de intihar saldırısı: 48 ölü, 112 yaralı

İntihar saldırısı Kabil’in batı kesiminde terör örgütü DEAŞ tarafından sık sık saldırıya uğrayan Şii Hazara azınlığının yoğun olduğu Deşt i Barçi yerleşim biriminde yapıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh'un vermiş olduğu son bilgilere göre, saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye giden caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı DEAŞ terör örgütünün üstlendiği belirtildi.

Dört gün önce Taliban terör örgütü ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.

Afganistan’da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezleri oluşturuldu. Saldırının seçmen kayıt merkezini hedef aldığının tahmin ediliyor.

Kaynak: AA, Reuters