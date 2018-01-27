Kabil'de büyük patlama: 50 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Emniyet yetkilileri, saldırının eski İçişleri Bakanlığı binası ve Cumhuriyet Hastanesi yakınında gerçekleştiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü sayısına ilişkin bilgi de verilmedi.
Başkent Kabil'de geçen hafta da bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti.
Kaynak: Reuters