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Kabil'de büyük patlama: 50 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis kontrol noktasında bir arabada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

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Kabilde büyük patlama: 50 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Emniyet yetkilileri, saldırının eski İçişleri Bakanlığı binası ve Cumhuriyet Hastanesi yakınında gerçekleştiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü sayısına ilişkin bilgi de verilmedi.

Başkent Kabil'de geçen hafta da bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: patlama, Kabil, Afganistan
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