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Kabil'de bakanlık binası yakınında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, İçişleri Bakanlığı binasının yakınında patlama oldu.

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Kabilde bakanlık binası yakınında patlama

Bakanlık yakınlarındaki patlamanın, Taliban militanlarının saldırıları sebebiyle olduğuna inandıklarını söyleyen güvenlik yetkilileri, ölü ve yaralı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Taliban geçtiğimiz haftalarda Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ve Faryab vilayetinin Bilçirag ilçelerine eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Nisan ayı sonunda terör örgütü DEAŞ'ın, Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlediği çifte bombalı saldırıda 29 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden 9'unun ilk patlama sonrası olay yerine giden gazeteciler olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: patlama, Kabil, Afganistan, taliban
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