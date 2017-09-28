  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.588
    EURO 4.213
  • BIST 101218.3
    ALTIN 147.675
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kabil havalimanı saldırganı 3 kişi öldürüldü

Kabil havalimanı saldırganı 3 kişi öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de uluslararası havalimanına roketli saldırı düzenlenmesinin ardından çıkan çatışma sonucu 3 saldırgan öldürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kabil havalimanı saldırganı 3 kişi öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Mir Abbas bölgesinden havalimanına defalarca roket mermisinin atılması üzerine bölgede operasyon başlatıldığını söyledi.

Bir eve giren 3 saldırganın saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiğini belirten Daniş, saldırganların attığı roket mermisinin isabet ettiği evdeki bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını dile getirdi.

Daniş, saldırganların öldürülmesiyle havalimanındaki uçuşların da normale döndüğünü kaydetti.

ABD kuvvetlerinin sivil kayıplara neden olduğu iddiası

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise operasyon sırasında ABD kuvvetlerinin bölgede hava saldırısı düzenlemesinin sivil kayıplarına neden olduğunu öne sürdü.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, operasyona havadan destek verdikleri, sivil kayıplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve üzgün oldukları bildirildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit ise hedeflerinin ABD Savunma Bakanı James Mattis'in uçağı olduğunu iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanı Mattis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıdan birkaç saat önce Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti.

Etiketler: Kabil havalimanı, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER