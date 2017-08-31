  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi

Yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram gümüş ve altından dokunan yeni örtü, hacı adaylarının Arafat’a akın ettiği sabah saatlerinde değiştirildi.

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Kabenin örtüsü Kisve-i şerif değiştirildi

Kutsal topraklardaki 2 milyona yakın hacı adayının vakfe için Arafat'a çıktığı Arefe gününde, Kabe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) değiştirildi.

Mekke'de 150 personel tarafından 10 ayda büyük bir titizlikle dokunan ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, hacı adaylarının Arafat’a akın etmesi üzerine bugün erken saatlerde Beytullah'a giydirildi.

Kisve-i Şerif'in değiştirilmesi esnasında hacı adaylarının Beytullah'ı tavafı sürdü.

Özel olarak hazırlanan saf ipek ve altın 4 parçadan oluşan 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki Kabe'nin örtüsü 4 köşeden sökülerek değiştirme işlemi gerçekleştiriliyor.

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen örtünün değiştirme işlemi saatler sürüyor. Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram gümüş ve altın kullanılıyor. Kabe'nin örtüsünün üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Yeni kabe örtüsünün yaklaşık 6 milyon dolara mal olduğu belirtilirken, eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderiliyor.

Etiketler: Kabe, Mekke, kisve-i şerif, kutsal topraklar
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