Kabakulak salgınında 300 kişi hastanelik oldu

Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland’da ocak ayından bu yana devam eden kabakulak salgınında 300 vakanın belirlendiği açıklandı.

Radio New Zelanda’da yer alan habere göre, Auckland kentinde devam eden salgında geçtiğimiz ocak ayından bu yana 300 kişiye kabakulak hastalığı teşhisi konduğu, bununda son 16 yılda görülen tüm vakalardan daha fazla olduğu bildirildi.

Halk sağlığı yetkilileri kente son 8 ayda görülen salgının daha çok aşı olmayan Pasifik kökenli gençleri etkilediğini ve onlar için ciddi risk oluşturduğunu duyurdu.

Kamu Sağlığı Memuru Josephine Herman, şimdiye kadar tespit edilen kabakulak vakalarının yüzde 60’ının Pasifik kökenli ergenlik çağındaki gençlerde rastlanıldığını ifade etti.

Herman, hastalığın görüldüğü gençlerin MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) aşısı olmadığını belirtti.

Şimdiye kadar MMR aşısı yaptırmamış kişileri bir an önce aşı olmaya çağıran Herman, salgının yayılması durumunda okul çağındaki çocuklarının eğimini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Öte yandan Auckland Bölgesel Halk Sağlığı Servisinden konu ile ilgili açıklamada kentteki okulların salgının yayılmasına karşı önlem alındığı bildirildi.

Tüm ülkelerde daha çok kış ve bahar aylarında görülen kabakulak solunun yolu ile bulaşıyor. Genellikle çocuklarda kulak altında şişlik şeklinde ortaya çıkan kabakulak hatalığını, çocukken geçirmemiş kişiler yetişkinlik dönemlerinde de bu hastalığa yakalanabiliyor.