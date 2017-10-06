Johnson'ın 'cesetli' Libya değerlendirmesi tepki çekti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Johnson’ın Libya’nın Sirte kentinin "yeni bir Dubai" olması için "tek yapılması gerekenin cesetleri ortadan kaldırmak" olduğunu söylemesine tepki gösterdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Libya UMH Başkanı Fayiz es-Serrac ve İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Peter Millett, başkent Trablus'ta katıldığı bir toplantı sırasında, Serrac, büyükelçiye Johnson'ın Libya ile ilgili sözlerinin 'kabul edilemez ve garip' olduğunu söyleyerek, sözlerine açıklama getirmesi talebinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Büyükelçi Millett'in bakanın 'yüzlerce Libyalıyı öldüren terör örgütü DEAŞ'ın cesetlerinin toplanmasını" kast ettiğini söylediği belirtildi.

Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) Dış İlişkiler Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın ülkesi ile ilgili sarf ettiği sözlerinden dolayı İngiltere hükümetinin Libya'dan "özür" dilemesi istendi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Manchester şehrinde Muhafazakar Parti kongresi kapsamındaki yan toplantılardan birinde yaptığı konuşmada, Libya ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken kullandığı, “Bir İngiliz iş adamı grubu var… Sirte’yi yeni Dubai yapmak için parlak bir vizyona sahipler. Tek yapmaları gereken cesetleri ortadan kaldırmak.” açıklamasında bulunmuş, Johnson'a partisinden de sert tepkiler gelmişti.