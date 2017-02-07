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Johnson'dan Trump'a eleştiri

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson,"Esed, birçok kişinin ölümünden sorumlu ve lider olarak bir geleceği yok."dedi.

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Johnsondan Trumpa eleştiri

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'de birçok kişinin ölümünden Esed rejimini sorumlu tutarak, Esed'in lider olarak bir geleceği olmadığını bildirdi.

Johnson, resmi Twitter hesabından, Uluslararası Af Örgütünün bugün yayımladığı "Suriye: İnsan Mezbahası: Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde Toplu İdamlar ve İmhalar" başlıklı rapora ilişkin açıklamada bulundu.

İngiliz bakan açıklamasında, örgütün raporunda yer alan Suriye'deki infazlardan dolayı "tiksindiğini" vurgulayarak, "Esed, birçok kişinin ölümünden sorumlu ve lider olarak bir geleceği yok." dedi.

Af Örgütü, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, iç savaşın başladığı Eylül 2011'den 2015'in sonuna kadar, Şam'daki Saydnaya Hapishanesinde, çoğunluğu sivil 5 ila 13 bin arasında kişinin yargısız infaz edildiğini duyurmuştu.

Etiketler: boris johnson, suriye, Esed
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