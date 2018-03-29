Johnson'dan Rusya ile krize 'Suç ve Ceza' benzetmesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile Rusya arasında çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardından yaşanan krizi ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanına benzeterek, "Hepimiz suçlunun kimliği konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mı edeceği yoksa yakalanacağı mı" dedi.

Başkent Londra'nın finansal merkezi City of London'da Paskalya dolayısıyla verilen geleneksel akşam yemeğinde konuşan Johnson, İngiltere'nin girişimleriyle çok sayıda ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kremlin küresel hissiyatı hafife aldı

Dünya çapında 27 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını belirten Johnson, "Görünen o ki Kremlin küresel hissiyatı hafife aldı" ifadesini kullandı.

Rusya'ya karşı İngiltere'nin yanında tavır alan ülkelerin sadece Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi vakasından hareket etmediğini kaydeden Johnson, bunda Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'ya müdahale, Suriye'deki saldırılar ve bazı ülkelerin seçimlerine müdahale gibi olayların da rol oynadığını söyledi.

Skripal olayında kullanılan kimyasal maddenin Rus yapımı Novichok grubu kimyasal madde ailesine ait olduğu konusunda görüş birliğine varıldığını savunan Johnson, "Olay, Suç ve Ceza'nın başlangıcına benziyor. Hepimiz suçlunun kimliği konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mı edeceği yoksa yakalanacağı mı" diye konuştu.

İngiltere'nin diplomasi ve ticaretin yanı sıra bilim ve kültür alanlarındaki başarılarının sağladığı "yumuşak güçle" de dünyayı etkilediğini vurgulayan Johnson, "Sadece Cambridge Üniversitesi, Rusya ve Çin'in aldığı toplam Nobel Ödülü sayısının iki katı kadar Nobel aldı. British Museum tek başına 10 Avrupa ülkesinin çektiği toplam ziyaretçiden fazlasını çekiyor. Biz sadece mal ihraç etmiyoruz, fikir ve tavır hatta davranış kalıpları da ihraç ediyoruz" dedi.

Johnson, İngiltere'nin sinema sektörünün de önemli bir merkezi olduğunu ve Yıldız Savaşları gibi dünya çapında etki yapan filmleri ürettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, modern İngiltere ile Vladimir Putin hükümeti arasındaki fark hakkında bir fikir vermeli. Onlar Novichok, biz ise ışın kılıcı yapıyoruz. Biri suikast amaçlı korkunç bir silah, diğeri ise gizemli bir ses çıkaran akıl almaz bir sahne aygıtı. Sizce bugünün dünyasında hangisi daha etkili? Hangisi onları imal eden ülkelerin ekonomisine daha fazla katkı sağladı?"

Suç ve Ceza

19. yüzyılda yaşayan Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin dünya klasikleri arasına giren eseri Suç ve Ceza, üniversite öğrencisi Rodya Romanoviç Raskolnikov adlı kahramanın işlediği cinayetle başlıyor. Romanın geri kalanında uzun bir muhasebenin ardından kahraman suçunu itiraf ediyor.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA