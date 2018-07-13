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Johnson & Johnson 4,7 milyar dolar tazminat ödeyecek

Kozmetik şirketi Johnson & Johnson'a karşı 22 kadının talk pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açtığı davada yaklaşık 4,7 milyar dolar tazminata hükmedildi.

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Johnson & Johnson 4,7 milyar dolar tazminat ödeyecek

BBC'nin haberine göre, Missouri eyaletinde görülen Johnson & Johnson davasında jüri, kozmetik şirketinin önce davacılara 550 milyon dolar ödenmesi kararı verdi, daha sonra buna 4,1 milyar dolar cezai tazminatı ekledi.

Bebe pudrasıyla ilgili yaklaşık 9 bin davayla mücadele eden kozmetik devi Johnson & Johnson, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Davacı avukatları, şirketin 1970'lerden bu yana talk pudralarında asbest olduğunu bildiğini, ancak tüketicileri bu konuda uyarmadığını savunuyordu.

Johnson & Johnson, asbest iddialarını reddediyor ve yapılan birçok testin, talk pudrasının güvenli olduğunu gösterdiğini ileri sürüyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: tazminat, pudra, johnson & johnson, dava
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