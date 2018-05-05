John Kerry ve Zarif arasında gizli görüşme iddiası

ABD'de yayın yapan Boston Globe Gazetesi'nde yer alan haberde, Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin nükleer anlaşmayı korumak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Kerry, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak biliniyor.

Haber gazetede, "Kerry, sessizce İran'ı kurtarmaya çalışıyor" başlığı ile verildi.

Kerry quietly seeking to salvage Iran deal he helped craft https://t.co/PG0vB2iJB5 — The Boston Globe (@BostonGlobe) 5 Mayıs 2018

Kerry'nin iki hafta önce New York'u ziyaret eden Zarif'le Birleşmiş Milletler binasında bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmek istediği anlaşmayı koruma stratejilerini görüştüğü belirtildi.

Kerry ile Zarif'in iki ay içinde ikinci kez bir araya geldiğini aktaran gazete, Kerry'nin, anlaşmayı koruma çabaları kapsamında Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında olduğu üst düzey isimlerle görüşmeler yaptığını yazdı.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepki göstermişti

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

İran ise anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: TRT Haber