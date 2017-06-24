  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Johhny Depp, Trump'tan özür diledi

Trump'a yönelik "En son ne zaman bir aktör bir başkana suikast düzenlemişti? şakası yapan ünlü aktör Johnny Depp, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak özür diledi.

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Johhny Depp, Trumptan özür diledi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a yönelik tepki gösteren yıldızlar arasına Hollywood yıldızı Johnny Depp de katıldı. 

Depp, "En son ne zaman bir aktör bir başkana suikast düzenlemişti? Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Ben bir aktör değilim. Geçimimi sağlamak için yalan söylüyorum" dedi.

1865’te dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln’un oyuncu John Wilkes Booth tarafından öldürüldüğünü anımsatan Depp, “Epey oluyor, belki de zamanı geldi” dedi.

Ünlü oyuncunun İngiltere’de katıldığı bir festivalde yaptığı bu suikast esprisi Amerikan kamuoyunda büyük yankıya yol açtı.

Özellikle Trump taraftarlarının sert tepkisini çekti. Johnny Depp geri adım atarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanından özür diledi.

Açıklamasında kötü niyeti olmadığını belirten Depp, "Yalnızca eğlendirmeye çalışıyordum, kimseyi incitmek istemedim" dedi. 

Beyaz Saray, Johnny Depp'in suikast göndermesinin 'üzücü' olduğunu belirtmişti.

Daha önce ünlü şarkıcı Madonna da, Washington'da Trump'a karşı düzenlenen kadın yürüyüşünde Beyaz Saray'ı havaya uçurmak istediğini söylemişti.
 

Etiketler: Trump, Johnny Depp, abd
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