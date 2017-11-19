Johannesburg'da Türkçe öğrendiler

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Gökhan Kahraman, dünyada her geçen gün Türkçe’nin öneminin arttığını belirterek, Enstitüde, Güney Afrikalıların yanı sıra Pakistan, Zimbabve, Somali, Mali, Filistin, Ürdün, İran vatandaşı öğrencilerin de kurslara katıldığını söyledi.

Türkçe kurslarının Afrika'nın güney ucu olan bu ülkede nisan ayında başladığını dile getiren Kahraman, 51 öğrenciye katılım belgelerinin verildiğini ifade etti. Kahraman, 12 kurdan oluşan Türkçe kursunun başlangıç seviyesinin ilk iki bölümünü bitiren Güney Afrikalı öğrencilerin mutluluklarının yüzlerinden okunduğunu belirtti.

Kursların devam ettiğini anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Türkçe öğrenenlere başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede yüksek lisans ve doktora eğitim imkanları doğuyor, yerel ve ulusal birçok iş fırsatları elde ediliyor. Türkçeye olan ilgiyi sadece Türkçe kurslarıyla değil aynı zamanda düzenlenecek olan kültür sanat faaliyetleriyle de devam ettireceğiz. Dünyanın en büyük ve gelecek vadeden dilleri arasında olan Türkçemizi dünyada 250 milyonun üzerinde kişi konuşuyor. Güney Afrika'da olduğu gibi dünya genelinde de Türkçe öğrenmeye yoğun ilgi var."

Törenin sonunda, davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA