Jerusalem Post gazetesi: "İsrail Trump'a karşı uyarıldı"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ekibinin, Donald Trump yönetimi ile bilgi paylaşımı konusunda İsrail'deki istihbarat birimlerini uyardığı ileri sürüldü.

Jerusalem Post gazetesi, Obama yönetiminin görevden ayrılmadan önce İsrail istihbaratını, "Trump yönetiminin Ruslar ile ilişkisinin ne derecede olduğu bilinmediği için kritik bilgilerin Rusların eline geçebileceği, onlar üzerinden de İranlılara aktarılabileceği" notuyla uyardığını iddia etti.

Söz konusu uyarının istihbarat birimlerindeki görevlilerin bireysel inisiyatifi sonucu mu, yoksa üstten gelen emirler üzerine mi yapıldığına ilişkin bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Gazete ayrıca, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın kendisine gönderdiği bilgi notu niteliğindeki bir e-postada, Obama'nın "gelecek yönetim ile özellikle Rusya konusunda istihbarat paylaşırken dikkatli davranılması gerektiğini" söylediği bilgisine haberinde yer verdi.

Jerusalem Post, ABD Başkanı Trump'ın geçen mayıs ayında İsrail'in sağladığı "DEAŞ'ın dizüstü bilgisayar ve elektronik cihazlarla olası bir saldırı planı istihbaratını" Rus Dışişleri Bakanı ile paylaştığı konusunu iddialara örnek gösterdi.

Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu yönündeki tüm suçlamaları bugüne kadar reddetmişti.

Kaynak: AA